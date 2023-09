Carrés granny trandy. 20 projets au crochet avec 5 modèles de granny

Découvrez comment transformer 5 carrés granny tout simples en 20 projets uniques et colorés - vêtements, accessoires stylés ou objets décoratifs originaux -, tous imaginés par la designer à succès Katie Jones. Le principe du livre est simple : apprenez à crocheter en pas à pas 5 modèles de " carrés granny " à l'aide de quelques points accessibles aux débutants. Puis suivez le guide pour les assembler : vous pourrez ainsi choisir parmi les 20 projets du livre pour créer des vêtements et accessoires hauts en couleur et terriblement tendance ! Pull avec ou sans manches, gilet, top à lacer, bob, jupe, couverture, sac à main... Tous les projets sont accompagnés de schémas pour faciliter l'assemblage des granny. Les carrés peuvent être réalisés dans des fils d'épaisseurs, de couleurs et de fibres différentes, ils peuvent aussi être agrandis pour obtenir des blocs et sont interchangeables dans les projets proposés... Avec Carrés granny trendy, une infinité de possibilités s'offre ainsi à vous pour assouvir votre passion du crochet ! En plus des pas-à-pas illustrés accompagnant chaque modèle, Katie vous livre aussi ses astuces pour prendre soin de vos ouvrages et les faire durer : crochetez gaiement, retrouvez le plaisir du fait-main et composez-vous une garde-robe unique, colorée et slow fashion !