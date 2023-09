Coeurs. Du premier au dernier battement

Ce qu'il faut savoir sur le coeur pour mieux le comprendre, bien le soigner et prévenir la maladie ! Le coeur humain a longtemps été perçu comme le siège des émotions, de l'amour et de l'âme, si bien que, pendant longtemps, il a échappé à notre compréhension. Dans cet ouvrage, le médecin et vulgarisateur scientifique Alain Vadeboncoeur aborde cet organe sous tous les angles pouvant intéresser le public : ses origines, son développement, son rôle essentiel, son fonctionnement interne si fiable, les symptômes qu'il cause parfois, les examens qui permettent de diagnostiquer ses problèmes, les traitements qui sont offerts et les moyens de prévenir les maladies qui l'atteignent parfois. Alternant habilement récits vécus, découvertes scientifiques et explications claires, tirés de son expérience de plus de 20 ans à soigner les coeurs, l'auteur nous livre la grande histoire du coeur, de son premier battement jusqu'à son dernier soubresaut. Ecrit dans un style vivant et accessible, combinant une grande rigueur à une langue de tous les jours, et illustré par l'auteur lui-même, "Coeurs" dévoile tous les secrets de cet organe capable d'émouvoir.