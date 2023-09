L'alliance des Scouts et des Guides de France. Les défis d'une fusion

Au début des années 2000, les deux associations Scouts de France et Guides de France fusionnent pour former un seul mouvement : les Scouts et Guides de France (SGDF). Loin d'être une évidence naturelle, l'alliance pose des questions fondamentales sur l'identité et le sens de l'engagement pour chaque membre. Le témoignage d'un artisan de cette fusion : cadre des Scouts de France, Claude Moraël retrace cet évènement charnière dans L'Alliance des Scouts et Guides de France paru aux Presses Ile-de-France (2023). Quelles sont les enjeux de cette fusion ? Ancien commissaire général des Scouts de France puis délégué général des Scouts et Guides de France, Claude Moraël explique comment les questions de stratégie, d'organisation et de management deviennent des éléments essentiels de développement du mouvement et de sa transformation institutionnelle. Témoin direct, Claude Moraël relate les efforts de changement, les questionnements et les difficultés d'un mouvement de jeunesse contemporain.