Accueillir l'hiver avec la naturopathie. Conseils naturopathiques pour prévenir et en finir avec les maladies hivernales

Rhume, otite, bronchite, angine, sinusite... Les infections respiratoires, diverses et variées, constituent les maux de l'hiver. Ce livre commence par expliquer leurs causes pour donner ensuite toute une série de solutions naturelles, qu'elles relèvent de l'alimentation, de l'aromathérapie, de la phytothérapie ou encore de l'hygiène de vie. Il a pour objectif de vous aider à construire une boîte à outils complète, un socle de base, pour créer votre propre stratégie contre tous les maux de l'hiver, pour vous et pour votre entourage.