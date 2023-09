Deep 3 Tome 6

Le tournoi de la NJCAO, qui déterminera la plus grande équipe de junior college de tous les Etats-Unis, bat son plein ! Après avoir remporté leur match du deuxième tour, Damian et les Gauchos se sont qualifiés pour l'Elite 8, les quarts de finale. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, ils accèdent ensuite aisément au Final 4, la demi-finale. Leur prochain adversaire n'est autre que le CSL, la meilleure équipe de leur conférence ! C'est alors que se dresse sur la route de Damian un véritable colosse, nommé "Yoruba Canoe"... Un monstre surgit lors de la demi-finale ! A travers Deep 3, découvrez un manga de sport unique et doté d'une grande puissance émotionnelle. Voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente !