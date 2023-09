Avengers : L'intégrale 1971

Les Avengers se retrouvent plongés dans un conflit cosmique opposant les Krees et les Skrulls ! Quel parti prendre et comment mettre fin à cette guerre sans effusion de sang ? Captain Marvel ne refusera pas l'aide des héros de la Terre ! Nouvelle édition pour une INTEGRALE très plébiscitée. Et pour cause ! Non seulement, elle contient une histoire coécrite par l'auteur de science-fiction Harlan Ellison, mais en plus, la saga de la guerre Kree/Skrull fait partie d'un des plus grands chocs de l'histoire des Avengers !