Coffret Bubble tea, nouvelle édition

Une boisson rafraîchissante, des perles de tapioca enrobées de sirop : à la fois désaltérante et rassasiante, le bubble tea est la nouvelle coqueluche des fans de street food ! Du thé glacé, du sirop, des billes de tapioca et éventuellement un filet de lait et vous obtiendrez cette délicieuse boisson venue de Taïwan. Reproduisez chez vous votre boisson préférée grâce à ce mug avec couvercle et sa paille adaptée aux billes de tapioca ! 1 mug en verre de grande contenance 1 couvercle en bambou percé pour faire passer la paille 1 paille diamètre XXL adaptée aux billes de tapioca 1 goupillon pour nettoyer la paille à la perfection 1 livre de 24 recettes de boissons chaudes et froides Le coffret incontournable pour réaliser vos boissons chez vous ou pour les acheter à emporter dans votre échoppe préférée !