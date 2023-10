L'Art du questionnement. En thérapie et en accompagnement

Ce livre aborde le sujet du questionnement en thérapie et en accompagnement. C'est un thème qui a été très peu visité en littérature, il existe quelques approches davantage orientées coaching. Ce livre est une proposition de questionnements construite à partir de l'expérience en cabinet. Il propose un socle de questions possibles permettant d'enrichir sa pratique. Il est composé de 6 chapitres principaux, le premier fait un point sur les différentes méthodes en matière de communication et de questionnement. Le chapitre deux décrit les grands types de questions utilisées en psychothérapie. Le chapitre trois a trait davantage aux différentes postures du thérapeute. Les chapitres quatre et cinq développent des types de questionnement en fonction de situations rencontrées fréquemment au sein du cabinet. Le dernier chapitre décrit des questionnements permettant au client de s'ajuster pour dépasser ou résoudre ses difficultés.