Une éloquence naturelle. Vers des organisations sans conflit

L'éloquence, un art collectif pour inventer ensemble un monde meilleur. A la mode dans les médias ces dernières années et jusque dans nos programmes éducatifs, l'éloquence est sans conteste devenue essentielle à l'harmonie de nos vies publiques. Hélas, son enseignement ne consiste bien souvent qu'à repérer les défauts d'expression de l'orateur et à lui suggérer de les supprimer en l'exhortant à "mettre le ton" , "parler moins vite" , etc. En se faisant ainsi violence, les orateurs s'isolent, leurs auditeurs décrochent. C'est l'écologie sociale de l'organisation tout entière qui est menacée. La Nature nous a pourtant donné les moyens physiques (le regard, le dos et la voix) pour faire prospérer la rencontre entre l'auditeur et son public ; nous en avons trop souvent perdu l'usage. Un réengagement physique des orateurs s'impose. Dans cet ouvrage, Stéphane André met à profit son expérience pour disséquer les idées préconçues qui détériorent les prises de parole. Il propose une technique immersive pour retourner aux "sources naturelles" de l'éloquence, que ce soit au cours d'un examen oral, d'une réunion de travail, d'une conférence ou d'un débat. L'enjeu est de taille car réussir à exprimer et partager ses idées participe in fine à limiter les conflits dans nos organisations.