Fusions acquisitions. Tous les principes et outils à connaître, 7e édition

Quelles sont les logiques économiques sous-jacentes aux fusions-acquisitions ? Dans quel cadre juridique s'inscrivent-elles ? Comment évaluer et mesurer leur performance ? Comment en améliorer la rentabilité ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quelles alternatives offrent les opérations de cessions et de scissions ? Cet ouvrage analyse les enjeux économiques et financiers et les risques liés aux processus de croissance externe. Il apporte un éclairage sur les facteurs de réussite et d'échec des stratégies de fusions-acquisitions et détaille les étapes critiques, de la phase de préparation à la mise en oeuvre opérationnelle. Cette 7e édition met en exergue les nouveaux véhicules de financement et le rôle des autorités de la concurrence dans la régulation des opérations de fusions-acquisitions.