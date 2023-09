Mini amigurumis. 26 petits animaux à crocheter

26 adorables mini-animaux sont expliqués étape par étape. Les modèles sont simples et rapides à réaliser et requièrent peu de fil. Tous les points (en nombre limité) et les techniques de base sont expliqués au préalable. Sommaire : Matériel et techniques Lapin Hérisson Chien Ours polaire Chat Paresseux Cochon Chameau Cheval Koala Vache Singe Elan Léopard Raton-laveur Girafe Blaireau Lion Ours Rhinocéros Renard Panda Pingouin Eléphant Ecureuil Souris