L'apprentissage du geste graphique et de l'écriture. Cycles 1,2 et 3

L'écriture est le support de la plupart des apprentissages scolaires : pour apprendre une leçon, il faut la recopier, pour faire un exercice, il faut écrire la réponse, etc... L'écriture permet de fixer la pensée et surtout de revenir dessus, contrairement à l'oral. Mais, lorsque l'écriture devient laborieuse pour un élève, elle peut non seulement ralentir son apprentissage, mais aussi rendre pénible sa relation au travail scolaire et le démotiver... En effet, de nombreuses études montrent la nécessité pour un élève de maîtriser le geste graphique et d'acquérir une écriture fluide pour être à l'aise dans ses apprentissages et assurer sa réussite scolaire. Or, les professeurs constatent que les élèves ont de plus en plus de difficultés à écrire et ils ne savent pas toujours comment les aider. Cet ouvrage a donc pour objectif de donner tous les moyens aux enseignant(e)s pour remédier aux difficultés rencontrées par les élèves. Il apporte à la fois des éléments théoriques (partie 1) sur le geste graphique (positions, techniques...) et des éléments concrets (partie 2) pour mettre facilement en oeuvre cet enseignement en classe. Les points forts - Un ouvrage pratique clé en main : 70 fiches qui permettent de mettre en oeuvre facilement ses séances en classe. - 26 vidéos pour montrer comment tracer les 26 lettres de l'alphabet.