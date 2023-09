Prévenir l'infobésité. Les clés de la gestion personnelle de l'information

Gérer efficacement l'information, c'est possible ! Quel que soit notre métier, nous sommes forcément confrontés au management de l'information. Nous avons tous à gérer un flux croissant, souvent incessant, de données et de faits qui nous arrivent en masse par des canaux de plus en plus nombreux... L'information est essentielle à nos activités si on sait l'exploiter correctement. Or, il n'existe aucune formation pour apprendre à mieux la gérer. Alors, comment en retirer le meilleur ? Comment y faire face lorsqu'on se sent assailli ? Pour répondre à ces interrogations, les auteurs ont construit un modèle organisationnel détaillé, permettant d'aider chacun d'entre vous à manager au mieux son information personnelle et professionnelle. Ces outils ont pour but de vous aider à mettre l'information au service de votre projet, de votre rôle ou de votre ambition. C'est pourquoi cet ouvrage vous propose : - des rappels sur les fondamentaux de la gestion de l'information- un questionnement rigoureux pour vous aider à reprendre l'initiative- des témoignages de professionnels habitués à recevoir et utiliser une masse d'informations- des exemples de bonnes pratiques Ce livre vous donne les clés d'une gestion efficace et efficiente de l'information pour garder le cap vers vos objectifs.