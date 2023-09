Enquête à Christmascity

Que se passe-t-il à Christmascity ? Les parents de Dimitri ont disparu : est-ce qu'ils s'intéressaient d'un peu trop près au mystérieux projet de la Mairie ? Et à quoi servent ces canons à neige qui apparaissent partout dans la ville ? Daya, Dorian et Dimitri ont jusqu'au 24 décembre pour empêcher la plus terrible des conspirations. Les 3D VS Christmascity : que l'enquête commence !