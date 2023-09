Passer un mois complet avec Thiago Fonseca de Andade, l'acteur brésilien le plus en vue du moment, tout le monde en rêve ! Sauf Gaia. Pourtant, c'est bien elle qui a avoué que Thiago était un ami de son frère, lors d'un pot de départ au journal. Ce qu'elle n'a pas précisé en revanche, c'est que l'acteur a été son premier amant. Gaia ne lui a jamais pardonné d'être parti sans un mot le lendemain. Mais si la jeune journaliste veut une place au pôle investigation, elle n'a pas le choix : elle doit réussir ce reportage. En arrivant à Rio, Gaia est subjuguée par les sublimes paysages brésiliens. Et par Thiago, plus beau encore que dans ses souvenirs. Enfin, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Derrière une apparente politesse, elle redécouvre l'arrogance et la froideur de l'acteur. En bonne journaliste, Gaia se fait un devoir de percer l'aura de mystère qui entoure son premier amour aux dangereuses fréquentations. Mais avec un homme aussi séduisant qu'agaçant, cette cohabitation forcée ne sera pas de tout repos !