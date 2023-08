Les Légendaires - Aventures T11. Les Cicatrices du monde

Artémus ne peut plus nier les faits, c'est lui qui a modifié la réalité ! Cependant, il refuse de redonner son véritable visage à Alysia alors que les Néants recommencent à proliférer. Les grands de ce monde se réunissent pour débattre de l'action à entreprendre... Mais c'était sans compter sur Abyss et Darkhell qui décident de frapper à ce moment-là pour piéger les héros et Artémus. L'heure de l'affrontement final a sonné...