Les ateliers d'Antoine Guilloppé - Cartes à gratter animaux de la jungle - Pochette avec accessoires

Une pochette contenant 6 tableaux à gratter sur la thématique des animaux de la jungle signée Antoine Guilloppé : toucans ; aras ; tigre ; orang-outan, papillons, serpent, gorille... tous avec des dessins et des couleurs d'encres différentes et de la couleur à découvrir sous l'encre à gratter, avec des modèles et un stylet en bambou.