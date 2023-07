Conjoncture révélatrice

La mort sillonne les rues de New York City à la recherche de la vie. Effaré, l'inspecteur Warren du NYPD l'est lorsqu'il découvre une série de meurtres mystérieux. Sa route l'amène à croiser la sensuelle Stacey, réveillant le mâle alpha qui sommeille en lui. Le hasard semble ainsi réserver de drôles de coïncidences... Il tente de rassembler des éléments et continue d'enquêter. En attendant, les énigmes se multiplient et les secrets sont enfouis encore plus profondément...