Cyrlane Park Tome 1 : Jeux de sang

Métro, boulot, dodo. Voilà à quoi se résume ma vie. Enfin, c'est surtout boulot, boulot, et boulot. Normal, je suis enquêtrice et je bosse pour l'Ordre Surnaturel. Ca en jette, non ? Mon quotidien, c'est des crocs, du sang, des larmes, des griffes et autres joyeusetés. Ce n'est pas un problème, je n'ai pas peur de me salir les mains. Ca tombe bien, parce qu'avec l'affaire qu'on vient de me refourguer, je suis servie. Un meurtre, puis un autre, et encore un autre... Les corps s'entrassent. OK, le sang, j'ai l'habitude, mais à ce point ? On dirait la signature d'un sérial killer, et pas un tendre. Comme si ça ne suffisait pas, on me colle un superviseur. A moi, qui ne bosse qu'en solo ! Un type arrogant, désagréable et qui se croit très futé. Bref, un emmerdeur. Mais un emmerdeur plutôt sympa à regarder. Ma mission : m'en sortir vivante. Et éviter de tuer mon superviseur. Un jeu d'enfant... Ou de sang.