Mes premières petites chansons à la ferme. Sonore à toucher

Des comptines à écouter et à toucher ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Retrouve l'incontournable " Il pleut bergère " et ses moutons tout doux ; découvre " Un petit cochon " et son dos rugueux ; caresse la plume de " Trois poules s'en vont au champ " ; touche les oreilles de " Mon petit lapin " ; et découvre " As-tu vu la vache ? ". Les illustrations de Mister Iwi, adaptées aux tout-petits, accompagnent ce voyage musical et sensoriel.