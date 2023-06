Je suis un assassin (et je surpasse le héros) : Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2. Avec 1 ex-libris

Victimes d'un complot, et si leur seul espoir était entre les mains d'un assassin ? Appelé avec ses camarades de classe dans un autre monde, Akira Oda se voit attribuer les caractéristiques d'un banal assassin du fait de sa discrétion. Mais ses compétences vont se révéler bien plus grandes que celles d'un héros. Très vite, Akira commence à avoir des doutes sur le roi qui les a fait venir dans cet autre monde et il va devoir mettre en pratique ses compétences d'assassin pour élucider le mystère... et découvrir la conspiration qui est en train de se tramer !