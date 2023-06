Eduquer par le cinéma. L'intégrale

Votre ciné-club clé en main ! Une sélection riche et variée de plus de 500 films culte pour grandir. Animation, action, aventure, comédie, drame, fantastique, guerre, historique, policier, western, film d'auteur... tous les grands genres cinématographiques sont représentés dans cette filmothèque idéale à destination des enfants et adolescents, éclairée par un regard chrétien ! Pour les éducateurs, parents et enseignants : une méthodologie d'éducation au cinéma et par le cinéma, une présentation des films par grands thèmes (enfance et adolescence, relation au père, devenir soi-même, amour et couple, justice, communauté et histoire, humour...), des analyses détaillées, des questionnaires pédagogiques, de nombreuses notices critiques, et un glossaire des notions cinématographiques et termes d'analyse filmique. Préface de Xavier Darcos.