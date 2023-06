Lire la Bible... avec les bonnes lunettes !. Comprendre des différences profondes entre l’univers de la Bible et notre monde

On tient pour acquis que la Bible fait partie de notre culture occidentale... mais on n'en connaît plus tellement le mode d'emploi d'origine. Ce livre entend faciliter ma lecture de la Bible. La Bible relève d'une culture avec des sensibilités bien différente de la nôtre. Ce livre met en lumière plusieurs éléments propres à la culture biblique méditerranéenne qui se retrouvent fréquemment au fil de ses pages et qui me permettront de mieux comprendre ce que je lis. Grâce au respect accru pour les manières de penser, de concevoir la vie et de s'exprimer des écrits bibliques, notre familiarité avec la Bible prend un nouveau relief quand nous maîtrisons des notions telles que : - Le langage : défi, riposte, honte, honneur - L'individu et la communauté - L'alliance, l'autorité - L'alimentation, l'espace, les distances - Les anges et envoyés - Le pur et l'impur, la sainteté...