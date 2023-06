Pinocchio, dont le nez s'allonge lorsqu'il ment, est connu de tous. Mais son histoire ne se résume pas qu'à cette simple anecdote. Dans un récit plein d'aventures et de rebondissements, formidable leçon de vie, le lecteur est entraîné à la suite de ce petit pantin qui oscille entre bêtises, regrets et progrès. Dans une langue accessible et haute en couleurs, riche en expressions lyriques et humoristiques, Collodi nous invite à trembler pour une marionnette qui veut trouver sa place dans un univers où aventure et merveilleux s'allient avec malice. En plus : un cahier couleurs avec de nombreuses photos de films et oeuvres d'art en couleurs, et le début du texte disponible en audio pour entrer avec plaisir dans la lecture ! Collège : 6e : Le monstre aux limites de l'humain 5e : Imaginer des univers nouveaux 5e : Avec autrui : famille, amis, réseaux