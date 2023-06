Pallas N° 122/2023 : Dans les yeux des Anciens

Cet ouvrage s'intéresse aux pratiques, discours et représentations attachés à l'oeil en Grèce et à Rome, dans une approche d'anthropologie historique, suivant trois axes : médecine et religion ; mythe et identité ; regard et pouvoir. Les questionnements sur l'anthropologie du regard dans l'Antiquité ont été initiés par des travaux comme ceux de J. -P. Vernant et F. Frontisi-Ducroux en Grèce ancienne et ceux de Jas Elsner sur les images romaines. Mais l'oeil en tant que tel, comme organe sensoriel et investi d'une puissance particulière, a peu été étudié en dehors des travaux sur l'histoire de la médecine consacrés aux mécanismes de la vision. C'est à la croisée entre histoire des sciences et histoire des représentations que se place ce dossier qui approfondit, dans une perspective d'anthropologie historique, la manière dont les Anciens ont développé pratiques, discours et imaginaire autour de l'oeil. Il s'organise autour de trois axes : entre médecine et religion, des soins des yeux aux ex-voto oculaires dans les sanctuaires ; autour des mythes d'Actéon, Lyncée et Argos, et des identités sociales ; autour des jeux de regard, de l'esthétique et de la place de l'oeil dans les dispositifs polysensoriels, et de son agentivité, de ses pouvoirs politiques, érotiques, et même mortels.