Les vanités du Clapas

La commandante Chloé Lombars mène tambour battant des investigations survitaminées suite à la découverte d'un cadavre dans la forêt de Clapiers, une petite ville au nord de Montpellier. Madame Bretécher, soixante-deux ans, habillée BCBG, pompes Gucci et poitrine siliconée saccagée, a été égorgée. Pléthore de fausses pistes : rien n'avance malgré l'énergie déployée par la police... Et puis tout est bouleversé : le lecteur quitte Chloé Lombars et suit l'action à travers les yeux de l'assassin. Il vit ses doutes comme ses certitudes, ses espoirs, ses craintes et sa satisfaction macabre. Voyeur, le lecteur sait pourquoi la police échoue... Un grain de sable dans la vaniteuse horlogerie meurtrière ? Serge Archua signe un polar atypique où le lecteur, mieux informé que les enquêteurs qu'il suit, finit par goûter aux frustrations policières face à un plan machiavélique. Son style est vivace et libre, son ton humoristique, et son histoire inattendue. Enfin du neuf dans le polar du Clapas !