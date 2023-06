Impulsion de fond du devenir historique et cosmique de l'humanité

Expériences vécues de l'être humain entre la mort et une nouvelle naissance. Interaction du monde spirituel et des composants de l'être humain. Le monde spirituel et les actions historiques de l'humanité. Le péché intellectuel, le mécanisme moderne et les êtres élémentaires. Mystères égyptiens, culture des momies - Yoga indien - Résurrection de la Terre par un culte approprié. L'idée de métamorphose chez Goethe. Les trois courants spirituels en Europe et leurs expressions dans les dogmes de l'Eglise au 9e siècle. 8 conférences données à Dornach du 16 septembre au 1er octobre 1922