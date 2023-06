Nouveau titre dans la collection qui rencontre de beaux succès en librairie, "Je suis catalan mais je me soigne" nous entraîne dans l'histoire de la passionnante et passionnée Catalogne. D'une plume engagée et pleine d'humour, Juan Milhau-Blay relève le défi de faire connaître au grand public ce territoire pétri d'histoire, de culture et de luttes politiques... Le tout illustré du coup de crayon de Jaume Gubianas.