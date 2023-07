Objectif CRPE 2024 - 2025 - Réussir l'épreuve orale d'entretien

Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF, les candidats libres et en formation privée, cet ouvrage propose une préparation complète et efficace à l'épreuve orale d'entretien du CRPE : Toutes les informations essentielles pour comprendre les enjeux du nouveau concours et de la nouvelle épreuve orale d'entretienLes méthodes clés pour préparer son entretien, convaincre à l'oralLes programmes et les enjeux de l'EPS, avec l'essentiel à connaître pour mener un cours d'EPS et assurer la sécurité des élèvesLes notions indispensables à connaître sur le développement de l'enfantUn horizon complet du système éducatif françaisLes compétences et capacités professionnelles attendues du professeur des écolesDes sujets complets de concours corrigés pour vous entraîner OFFERT ! Un guide d'accompagnement pour optimiser votre préparation et mettre toutes les chances de votre côté. Rédigé par une équipe de formateurs expérimentés : Patrick Ghrenassia, Professeur agrégé de philosophie et formateur dans l'académie de ParisSerge Herreman, Professeur des écoles spécialisé auprès d'élèves en situation de handicap, Conseiller pédagogique et maître formateur, Formateur dans l'académie de VersaillesDenis Pasco, Professeur à l'université de Bourgogne-Franche-Comté à Besançon et formateur à l'INSPE de Franche-ComtéCarine Royer, Maître de conférences en psychologie cognitive à l'université de Cergy-Pontoise