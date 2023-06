« Que cherchez-vous ? » parcours d'éveil spirituel pour la pastorale en 4e/3e. Guide pédagogique

La pédagogie innovante d'Agnès Charlemagne, développée alors qu'elle était adjointe en pastorale scolaire pour accompagner enfants et adolescents dans leurs questionnements spirituels, était de longue date attendue, plébiscitée dans tous les établissements et aumôneries qui l'ont mise en place. Adaptée pour être saisie et développée par tout animateur, elle est expliquée pour la première fois en parcours, déclinée en deux supports complémentaires : le guide pédagogique et le livre jeune. Basée sur l'écoute, sa méthode permet aux jeunes de devenir acteurs de leur cheminement spirituel. Le guide pédagogique de l'adulte détaille le contenu des 20 ateliers thématiques articulés à l'année liturgique et scolaire (Le sens de la vie, La mort, Science et foi, Dieu, L'Amour...) La méthode d'Agnès Charlemagne, dont les techniques d'animation s'appuient sur des paroles de jeunes pour susciter la discussion, est expliquée pas à pas. Un chapitre introductif très détaillé sur le déroulé type d'un atelier et la posture d'animation ainsi que de très nombreuses ressources pédagogiques commentées (littéraires et bibliques) permettent de préparer et de monter 20 séances thématiques, et d'en imaginer d'autres.