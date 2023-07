Jeunes détectives, les vies

Fantômette, le Club des Cinq, Sans Atout, Jérôme K. Jérôme Bloche, Détective Conan... qui ne les connaît pas ? Héros cultes de nombreuses générations successives, les jeunes détectives de séries policières jeunesse à personnage récurent font partie de la culture de chacun, des lectures de tous les enfants et de la nostalgie de tous les adultes. Etudiés à travers leurs aventures, leur contexte historique et leur milieu social, les jeunes détectives font ici l'objet d'une redécouverte, dans des chapitres retraçant leur biographie comme s'ils avaient existé. Nous vous invitons à retrouver de cette manière le Club des Cinq, Chat-Tigre, Bennett, le Clan des Sept, la Bande à Gaby, P P Cul-vert, les 3 détectives, Fantômette, Caïus, Alice, Sans Atout, Détective Conan, Jérôme K Jérôme Bloche, la Ribambelle et bien d'outres.