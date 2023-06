Vers la connaissance et l'amour. Précis d'éveil

Nous vivons aujourd'hui un grand bouleversement des consciences. Beaucoup d'entre nous s'éveillent. En prenant corps dans la matière, nous venons expérimenter sur Terre. Mais dans quel but ? Notre société offre de nos jours pléthore de ressources dans la Littérature, en thérapies ou écoutes actives permettant d'accéder à la compréhension de chacune de nos incarnations. Ce précis d'éveil présenté ici par Lucien Essique rassemble des écrits reçus par canalisation. Ils nous guident à travers une parole bienveillante et parfois directe vers la voie de la connaissance et le chemin de l'amour universel, et ainsi entreprendre chacun notre transformation.