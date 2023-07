Un refuge si fragile ; Soupçonnée à tort

Un refuge si fragile, Denise N. Wheatley Marquée jusque dans sa chair... Chaque jour, chaque nuit, Lena revit le moment où le tueur qu'elle traquait a réussi à la piéger. Dans sa mémoire, les images se télescopent : le couteau sur sa poitrine. La fuite éperdue... Et le retour dans sa ville natale où elle s'est réfugiée auprès de David, son premier amour. Mais elle sait que le criminel la cherche et qu'elle va devoir l'affronter à nouveau avant qu'il ne fasse de nouvelles victimes... Soupçonnée à tort, Kayla Perrin En quittant Sheridan Falls, huit ans plus tôt, Shayla ne comptait pas revenir, mais la maladie de sa mère l'y a contrainte. Aujourd'hui, rien n'a changé depuis le jour où deux de ses amies ont été assassinées. Les mêmes soupçons pèsent sur elle, les menaces pleuvent... Anéantie, elle décide d'élucider l'affaire et contacte Tavis Saunders. Tavis, devenu garde du corps. Tavis, dont elle est toujours secrètement amoureuse...