Modeste Proposition pour un précis de flatulence. Cabinet de curiosités à l’usage des poètes et autres impétrants. Collection: À côté

Rêvassant après avoir revu récemment La Soupe aux choux, l'auteur s'est surpris à inventorier quelques pets nouveaux, en vue d'une étude plus large qu'un lecteur un peu délicat entreprendra sans doute sans désemparer, en ces temps de bouleversements climatiques. L'enjeu de cette entreprise dépasse de loin l'ambition d'établir une nouvelle rhétorique du langage pétomane, programme pourtant déjà nécessaire en soi et fort ambitieux. En réalité, il ne s'agit de rien moins que de redéfinir notre rapport au monde sous le prisme de notre fascination pour la fange, étant entendu qu'elle côtoie souvent avec insolence le sublime. Armé d'une acuité qui défrise, Olivier Smolders inventorie toutes les nuances des pets contemporains, n'épargnant ni les dogmes établis, ni les révolutionnaires de service. On ne s'étonnera donc pas si un grand bol d'air frais souffle dans ses pages.