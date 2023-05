Études de droit constitutionnel lusophone. Réflexions sur le modèle constitutionnel des pays de langue portugaise

Fruit d'une réflexion collective, le présent ouvrage interroge le modèle constitutionnel portugais et invite le lecteur à en explorer les caractéristiques en portant aussi le regard, au-delà du Portugal, sur l'ensemble du monde lusophone (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe, Timor-Leste). Les études de droit constitutionnel réunies se proposent ainsi d'observer, par la comparaison, les similitudes et différences des objets et des règles juridiques entre les pays de langue portugaise. La question n'est donc pas seulement celle de l'existence d'un modèle portugais mais, plus largement, d'un possible modèle lusophone. Réunissant des contributions de droit constitutionnel, de science politique et d'histoire du droit, le présent ouvrage s'inscrit dans la continuité des travaux menés sur le Portugal et les pays lusophones au sein de l'Institut d'études ibériques et ibéro-américaines (UMR 7318 DICE) de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.