Grands principes du droit constitutionnel. Une présentation des notions de constitution, de démocratie et d'exercice du pouvoir, 3e édition

Les points essentiels du droit constitutionnel tels qu'abordés en cours magistral et/ou en travaux dirigés Le Droit constitutionnel est l'une des matières phares de la 1re année de Licence de Droit, et plus largement une discipline fondamentale du droit public. Enseignée en travaux dirigés dans toutes les facultés de Droit dès le 1er semestre, elle peut être complexe par son abstraction, et par conséquent difficile à appréhender pour les nouveaux étudiants. Cet ouvrage sur les Grands principes du Droit constitutionnel revient, en 14 fiches, sur les points essentiels de la matière, à savoir : la Constitution et ses fondements, l'organisation du pouvoir et la participation à la démocratie. Points forts - Complément aux ouvrages de la même collection relatifs aux Constitutions françaises, aux Institutions de la Ve République - Idéal pour les révisions - Les points essentiels de la matière en 48 pages