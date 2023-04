Logement. Critique d'une politique impossible

La France s'est habituée à la crise du logement. Malgré le succès de l'accession à la propriété et la construction d'un volumineux parc de logements sociaux, le coût du logement pèse lourd dans le budget des familles. Le mal-logement persiste, en dépit des dizaines de milliards d'euros de dépense publique. Mais, alors que le droit au logement opposable a rendu manifeste un problème systémique, pourquoi le pays n'a-t-il toujours pas entrepris une grande réforme d'ampleur, à la mesure de celle qui était intervenue voilà près de cinquante ans, pour donner la priorité aux aides personnelles au logement ?? Ce livre tire le fil d'une politique jusque-là impossible et montre qu'une réforme est à portée de main. François Rochon est diplômé de l'Ecole d'urbanisme de Paris et docteur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Spécialiste de la politique du logement, il a précedemment publié chez le même éditeur Le logement, l'habitat et le citoyen.