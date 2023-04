La Pioche et le Roseau. Critique de la symbolique maçonnique

L'auteur nous avait déjà fait passer par la fenêtre dans son ouvrage précédent. Ici, il entre par la porte pour rappeler haut et fort que l'exercice de la liberté maçonnique passe nécessairement par l'exercice de la critique et que cette critique doit être tout autant dirigée contre les idées dont on débat intra-muros, que contre la symbolique et contre l'institution elle-même. Rien ne doit échapper à cette remise en question.