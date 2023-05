Your Evil Past Tome 3

Pour protéger ses proches de ceux qui veulent se venger de lui, Yûsuke est obligé de remettre son masque de monstre, bien qu'il n'ait plus une once de méchanceté en lui... Le voyant plongé dans le désespoir, une jeune fille lui prend la main et l'encourage à retourner dans une ville où il a autrefois vécu. Là, il redécouvre un pan entier de son passé : des souvenirs encore vifs dans sa mémoire et celle des autres...