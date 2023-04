Pharmaconseils pour mon bébé

Accompagner les parents et répondre à leurs questions est le quotidien de Maëva Blanchard dans la pharmacie où elle travaille et sur son compte Instagram. De l'acné du nourrisson à la varicelle en passant par les aphtes, la conjonctivite, le rhume, l'otite et bien d'autres, elle a rassemblé dans ce livre tous ses conseils de prévention et de soins face aux maux de bébé les plus courants. - Pour chaque trouble, une fiche pratique avec : la description des symptômes et les causes possibles, que faire pour soulager bébé, quand consulter le médecin (en urgence ou non) ou appeler les secours. - Le guide pratique des parents : hygiène de bébé (bain, soin des ongles et des oreilles, brossage des dents...), bobos et soins médicaux (techniques pour soigner une petite plaie, prendre la température, donner un médicament...), point sur la vaccination, signes indicateurs d'une urgence, soins naturels (aromathérapie, homéopathie). - En plus, des mémos sur les bons comportements en cas de chaleur, la prévention des brûlures et des piqûres d'insectes...