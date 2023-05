Meurtre et Sorcellerie. Tome 1, Fantôme, es-tu là ?

Un renard perdu. Un splendide fantôme. Et une collaboration invraisemblable dans le but d'arrêter un meurtrier. Depuis le meurtre de sa mère, Sage McKinley ne vit plus, il existe. Sa faible magie a fait de lui un paria, et sa vie est placée sous le signe des doutes et des complexes. Mais tout cela change le jour où le fantôme d'un bandit armé surgit dans sa librairie, porteur d'un message qui va bouleverser son monde. Si l'on en croit l'envoûtante apparition, Sage est détenteur d'une magie très puissante... reste à découvrir un moyen de l'utiliser. Pourtant, d'horribles menaces viennent avec ce pouvoir inexploité. Et les cadavres s'amoncellent, car un tueur en a après les secrets de la magie qui court désormais dans les veines de Sage. Sage arrivera-t-il à trouver la force de libérer son potentiel ? Ou sera-t-il le prochain à se faire liquider ? #MM #Paranormal #Fantôme #Mystère #SlowBurn #Sorciers