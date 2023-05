Ton Ton Cli Ma

Ton Ton Kli Ma, c'est deux tontons et un petit lexique des climats. Les tontons : Christophe Alline, illustrateur et Fred Bigot, compositeur, à qui l'on doit déjà les géniaux Tipi Tipi Ta et Li Le La. Cette fois-ci, l'inventif duo du Petit Rayon Magique revient avec un livre sur les climats : leurs caractéristiques, leurs changements et leurs effets sur nous. Cette nouvelle aventure poétique et musicale permettra à l'enfant, sans qu'il s'en rende compte, de comprendre la beauté essentielle de Mère Nature et de saisir l'extraordinaire variété du vivant.