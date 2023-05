Les archives des Collines-Chantantes : Quand la tigresse descendit de la montagne

" Ainsi, le clan Cheng avait sombré dans le chaos. Les survivants s'étaient enfuis dans l'arrière-pays, où ils avaient acquis un manoir au coeur d'une forêt hantée. Là, les fantômes, les goules et les monstres les avaient défendus mieux que ne l'auraient pu la noblesse, la richesse et une garde personnelle armée jusqu'aux dents. Se fier à la protection de goules et de monstres est aussi malavisé qu'appuyer le moins vertueux des fils d'un empereur. La famille Cheng finit par en prendre conscience, mais un peu trop tard". Des tigresses métamorphes amatrices de poésie, des mammouths de guerre aussi impressionnants que placides, une jeune lettrée tiraillée entre son coeur et sa raison, esprits-renards à l'affût, aventures baroques et amours libres... Chez Nghi Vo, tout est permis, surtout quand raconter est affaire de survie. Traduit de l'anglais par Mikael Cabon.