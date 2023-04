Des murs, un toit, des âmes. Phénomènes étranges, Discorde, Maladies, Analyse des lieux

Comprendre et analyser l'énergie des lieux pour vivre mieux... Pourquoi nous sentons-nous mal à l'aise dans certains endroits, ou dans un état d'être qui ne nous ressemble pas ? Pourquoi certains phénomènes étranges perdurent après avoir pourtant changé de lieu de vie ? Pourquoi les sortilèges ou la magie noire empoisonne-t-elle la vie de certaines personnes au quotidien ? Dans cet ouvrage, Elisabeth Correvon aborde le phénomène des âmes errantes, leur volonté de nuire ou de délivrer un message, ainsi que les émanations énergétiques, fréquentielles et telluriques liées au terrain même, pouvant nous affecter à moyen ou long terme si nous n'y prenons garde. Seront évoquées également les problématiques liées à l'énergie des lieux et aux présences, pouvant impacter la dimension psychique et physique des habitants. Au fil des pages, vous découvrirez comment réaliser une analyse des lieux de façon professionnelle, avec des outils ciblés et adaptés. Ainsi, en prenant conscience des énergies subtiles qui vous entourent, et de leur impact, vous comprendrez comment améliorer nettement votre qualité de vie et celle des autres. Vous êtes votre maison, ne l'oubliez-pas. C'est pourquoi il est si important d'y préserver l'harmonie, tant au niveau de votre espace intérieur que de vos relations - et par ricochet, contribuer aussi à l'harmonie de la planète.