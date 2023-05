Témoignage et éveil de soi. Pour une autre philosophie de la religion

L'ouvrage développe une approche croisée entre des philosophes français contemporains postheidégerriens (Levinas, Ricoeur, Derrida, Henry) et des philosophes japonais représentant l'" Ecole de Kyoto " (Nishida, Tanabe, Nishitani) dont l'auteur est d'une certaine manière l'un des héritiers. Ces deux courants de pensée s'appliquent à redéfinir l'acte de philosopher et, au moment ultime de cette démarche, s'inspirent, explicitement ou implicitement, des ressources dites religieuses. Le témoignage et l'éveil de soi sont les mots-clés qui indiquent comment une nouvelle pensée s'invente. Entrecroiser le témoignage des penseurs français postheideggériens et l'éveil de soi des penseurs de l'Ecole de Kyoto, c'est ce que ce livre propose d'effectuer afin de préparer à une autre philosophie de la religion.