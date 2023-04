Montagnes, routes et marchés en Tanzanie. Géographie des circulations dans les Uporoto

Montagnes, routes et marchés en Tanzanie met en évidence l'intégration du Sud-Ouest tanzanien à des échelles géographiques diverses et des dynamiques socio-économiques plus globales, notamment grâce au développement de cultures commerciales destinées à la ville et du commerce d'articles bon marché importés. Comment une pe ? riphe ? rie territoriale, le Sud-Ouest tanzanien - Mbeya et les montagnes Uporoto -, s'inte`gre-t-elle a` des e ? chelles ge ? ographiques diverses et des dynamiques socio-e ? conomiques plus globales ? Cet ouvrage montre comment les cultures commerciales destine ? es a` la ville et le commerce d'articles bon marche ? importe ? s rede ? finissent le syste`me d'e ? changes entre les territoires agricoles et urbains au sein de cette montagne-carrefour. Lectures de paysages, releve ? s de transects, d'itine ? raires commerc ? ants et entretiens rendent compte de la coexistence ine ? dite entre des logiques de continuite ? et de discontinuite ? spatiales, et de la rede ? finition des identite ? s et des rapports sociaux qui en re ? sulte. Enrichi par de nombreuses illustrations (photographies, cartes, sche ? mas et graphiques), Montagnes, routes et marche ? s en Tanzanie permet d'appre ? hender les transformations ge ? ographiques et sociales de cette re ? gion d'Afrique orientale.