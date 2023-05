Les Chimères de Vénus Tome 2

Tandis que les Français et les Anglais se livrent toujours bataille pour le contrôle de l'éthérite, minerai rare assurant le contrôle des cieux à ceux qui s'en empareraient, Hélène Martin poursuit ses recherches pour retrouver Aurélien, son amant évadé des bagnes construits par Napoléon III sur Vénus. Les aventures de l'actrice la feront aller toujours plus loin, des profondeurs de l'océan jusqu'à l'Ile Magnétique, lieu de la planète abritant les réserves de l'éthérite tant convoitée. Sur place, elle y découvre ce qui semblent être les vestiges d'une civilisation disparue, et des mystères dépassant l'imagination.