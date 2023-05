L'Arbre de Vie. Un chemin de transformation

La magie et la spiritualité ont toujours accompagné l'humanité depuis sa manifestation terrestre. C'est la magie qui a permis à l'Homme de rester connecter au divin en lui prouvant régulièrement qu'il était relié à des forces beaucoup plus grandes que lui. Malheureusement, la magie a quasiment disparu de notre Vie, non pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce que l'Homme dit "civilisé" a oublié qu'il est plus que ce que la science moderne dit de lui. Nul besoin d'appartenir à une religion particulière pour étudier la Kabbale. Son origine remonte bien avant l'établissement des trois religions du Livre. On en retrouve des traces dans l'Egypte antique et probablement bien avant. La Kabbale et surtout son symbole emblématique qui est l'Arbre de Vie est la marque d'une sagesse multimillénaire. L'Arbre de Vie peut être considéré comme la clef de tous les mystères, du mystère de notre incarnation au retour à l'Unité primordiale. Tout ce qui "Est" est exprimé à travers l'Arbre de Vie. Ce livre n'est pas un cours magistral sur la Kabbale, aucun dogme n'est imposé et la tradition sert uniquement de point de départ pour la réflexion et le travail. L'objectif des auteurs est de rendre la Kabbale accessible au plus grand nombre et de montrer que cette sagesse ancestrale peut être un outil du quotidien pour améliorer sa Vie significativement. Dans cet ouvrage, une multitude de thématiques autour de la Kabbale sont abordées : son histoire, des rituels qui remontent à la nuit des temps, des réflexions et interprétations diverses, ainsi que le versant sombre de l'Arbre de Vie. Il était important de donner un nouveau souffle à cet outil, de le faire sortir des écoles initiatiques et de le partager pour que chacun puisse réenchanter son monde et se reconnecter à son Soi magique et divin. C'est ainsi que le lecteur pourra prendre en main sa destinée et l'accomplir ici, sur Terre, et en parfaite autonomie.