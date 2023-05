Blairwood University Tome 1 : Charme sur le campus

Le receveur vedette de l'équipe me déteste. Pas que je puisse lui en vouloir. Après tout, je lui ai brisé le coeur il y a trois ans. Venir étudier à Blairwood était censé être ma chance de prendre un nouveau départ, jusqu'à ce que je tombe sur la dernière personne que je pensais revoir sur le campus. Hayden Watson n'a rien à voir avec le garçon dont je me souviens du lycée, mais je ne suis pas non plus la même personne. Des cicatrices couvrent mon visage et mon corps, tandis que sa transformation à lui le rend irrésistible. Il est grand, sculpté à la perfection, couvert de tatouages, et arbore un air grave chaque fois que nos chemins se croisent. On ne l'appelle pas Hadès pour rien, et il ne cache pas qu'il n'aimerait rien de plus que de me voir brûler en enfer. Si seulement il arrêtait de m'embrasser, je pourrais croire qu'il me déteste. Les horribles secrets qui nous séparent ne pouvaient que remonter à la surface, mais plus nous nous disputons, plus nos baisers s'enflamment. Aurons-nous une seconde chance, ou les démons de notre passé détruiront-ils nos rêves d'avenir ?