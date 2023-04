Maelig Tome 1

A la brusque disparition de son oncle Aloys, Alban Claisse rentre en France pour assumer la direction de la société familiale : Les Montres Claisse. Un nom réputé dans le monde du luxe, mais à la situation financière fragilisée. Alban s'attelle à la tâche, malgré les nombreuses difficultés. Installé dans l'hôtel particulier dont il a hérité et qui accueille aussi de nombreux locataires, Alban, adepte des soirées tranquilles, va bientôt devoir modifier ses habitudes pantouflardes et composer avec des invités surprises, parfois bruyants : Son frère cadet, Ali, entré en conflit avec leur père. Le chat d'Aloys, bien décidé à défendre son territoire contre les envahisseurs. Et la seule personne qu'il a accepté d'accueillir de bon coeur, un convalescent, silencieux et mystérieux... le très séduisant Maelig.